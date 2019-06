Santo António: trânsito cortado, mas metro pela noite fora

A zona da Avenida da Liberdade vai ter condicionamentos de trânsito, mas o Metropolitano de Lisboa dá uma ajuda ao alargar o horário de funcionamento.

Hoje é dia de festa e, como sempre, a Avenida da Liberdade recebe as Marchas Populares de Lisboa. Devido ao desfile, algumas ruas estarão fechadas ao trânsito, mas a boa notícia é que o Metropolitano de Lisboa estende o horário do serviço: as linhas Verde e Azul, que servem a maioria dos festejos, circulam até às 03.00 com comboios de seis carruagens. No entanto, a estação da Avenida encerra às 00.30 por motivos de segurança, enquanto as linhas Amarela e Vermelha funcionarão no horário habitual.

Esta quarta-feira, a partir das 14.00, é condicionada a circulação nas faixas BUS da Avenida da Liberdade, onde a faixa central é encerrada à circulação a partir das 17.30, entre a Rua Alexandre Herculano e os Restauradores. Às 18.30 encerra o trânsito nas laterais da Avenida – com acesso permitido apenas a moradores, garagens, hotéis e veículos prioritários – bem como toda a Avenida da Liberdade (do Marquês aos Restauradores), da Rua Duque de Palmela, da Rua Braancamp e também o acesso ao túnel do Marquês de Pombal. Às 21.00 a interrupção estende-se até ao Rossio e tudo volta ao normal no feriado, a partir das 08.00.

