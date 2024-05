Santos é lindo! E o Santo António à la Time Out é o mais lindo de todos

A festa mais popular do ano está de volta e, este ano, traz uma grande novidade: o regresso do São João à la Time Out ao Porto! O programa das festas arranca a 24 de Maio, em Lisboa, com o melhor bailarico da cidade: o Santo António à la Time Out. Depois, segue para norte para o São João à la Time Out – cinco anos depois da primeira edição. Está marcado para 14 de Junho.

Tudo o que tem de saber sobre o Santo António à la Time Out 2024

Dia 24 de Maio, das 19.00 à 01.00, o ponto de encontro é no Santo António à la Time Out que este ano muda de poiso e acontece mesmo em Santos (no Kubo), à beira-rio. Nada como uma brisa do Tejo para refrescar enquanto se dança “Cheira a Lisboa” ou "A Garagem da Vizinha" pela noite dentro.

E boas notícias para quem dispensa o rally-bancas típico dos arraiais. Quando é à la Time Out, é tudo à discrição: pode comer e beber tudo o que lhe apetecer, durante todo o evento. E se é novo nestas andanças, fique a saber que nos nossos arraiais há muito mais do que sardinha assada (que também há, calma). Para matar a fome e a sede, há opções para todos os gostos e todos os momentos (nem as sobremesas ficaram de fora). Confirmados estão já A Lanchonete, Empanadas Mi Buenos Aires Querido, Gelato Davvero, Veggie Lovers Truck, o Prego da Peixaria, Street Chow, O Melhor Croissant da Minha Rua, ​​RePotzalia, Carolina Sales Café, Mister Pig, Poke House e Fábrica da Nata.

A música, como já começa a ser tradição, fica a cargo do Xico à Portuguesa, que nas últimas edições tem sido o responsável por pôr toda a gente a rebolar na pista.

Onde comprar bilhetes para o Santo António à la Time Out?

Os primeiros bilhetes para o Santo António à la Time Out estão à venda já a partir desta terça-feira, 14 de Maio. Há duas fases: os que gostam de se precaver e garantir a presença, têm os early birds até quarta-feira, pelo valor de 35€. A partir de quinta-feira entra a segunda fase de venda de bilhetes, com o preço a subir para os 40€. O evento é interdito a menores de 18 anos e o bilhete garante não só o acesso à festa, como comida e bebida à discrição.

E para o Porto, nada? Tudo!

Feita a festa em Lisboa, partimos para o Porto, com o São João à la Time Out a decorrer dia 14 de Junho. Todas as informações de restaurantes presentes e bilhetes serão divulgadas em breve.

Os Santos Populares à la Time Out tem o apoio de Super Bock, La Casera, Schweppes, Fábrica da Nata, Tanqueray, Johnnie Walker, Pingo Doce e Funpass.

Esperam-se noites de brindes, barrigas cheias e pés a pedir descanso de tanta coreografia. Vai ficar de fora?

Recorde o Santo António à la Time Out 2023:

Santo António à la Time Out. Santos. Sex, 24 Mai, 19.00-01.00. 35€ (early birds)-40€ (bilhete normal). Bilhetes à venda aqui.