Estão confirmados seis duetos para a segunda edição do arraial. De 31 de Maio a 9 de Junho, a música popular dá as mãos à pop.

Seis “Duetos POPulares” para seis dias de festa. É a promessa da 2.ª edição de Santos no Tejo, que regressa à Doca da Marinha a 31 de Maio e só sai depois de dia 9 de Junho. O cartaz junta nomes da música popular e da música pop.

“A estreia dos Santos no Tejo, em 2023, superou todas as expectativas”, diz o director de Marketing e Eventos da Doca da Marinha, Francisco Mello e Castro, citado em comunicado. “A cidade ficou oficialmente rendida e a nossa aposta em fazer dos Santos no Tejo um arraial para todos os que valorizam algo diferente do habitual é o caminho que queremos seguir.”

Além de Ana Bacalhau e Marante, que sobem a palco no primeiro dia de arraial, a 31 de Maio, está também confirmado um dueto entre João Só e Rosinha, a 6 de Junho, com Bárbara Tinoco a juntar-se numa participação especial.

“O maior Santódromo da capital anunciará os restantes Duetos POPulares e uma série de novidades ao longo das próximas semanas, com uma grande aposta na gastronomia e no entretenimento”, lê-se na mesma nota da organização.

Os bilhetes para a nova edição estão à venda online e há nesta primeira fase um lote limitado de “Early Sardines”, com um preço descontado de 7,50€, que inclui uma bebida à escolha. No dia do evento, o preço diário sobe para os 15€ e não inclui bebida.

Doca da Marinha, ao lado do Terminal de Cruzeiros de Lisboa. 31 Mai-1 Jun e 6-9 Jun, Qui-Dom 18.00-01.00. 7,50€ (Early Sardines), 15€ (dia do evento)

+ António Zambujo, Sara Correia e Carlão dão concertos grátis no Seixal