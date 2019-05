Santos Populares de Alvalade duram dez dias com comida vegetariana e GNR à cabeça

Abrace a época popular no arraial mais próximo ou naquele onde o fumo branco dos assadores mais lhe agradar. Alvalade já conquistou o seu lugar na rota dos Santos Populares e volta a organizar o seu arraial no Parque de Jogos 1.º de Maio, entre 7 e 16 de Junho.

Bandeirolas no ar, manjericos na mesa e sardinhas na brasa – é assim que prevemos que passe o mês de Junho. E à sardinha junte as bifanas, caracóis, farturas, cachorros e até leitão assado, sendo que este ano pode contar com comida vegetariana se quiser fugir da carne e do peixe.

No que toca à música, é certo e sabido que não falta o bailinho de Verão habitual, até porque o arraial terá concertos grátis todos os dias e o ecletismo da programação volta a ser um dos pontos fortes.

A primeira noite de concertos, dia 7, abre com GNR, de Rui Reininho, Jorge Romão e Tóli César Machado. A música segue com Los Capas Quentes (8) e os Abuse (9). No dia 11, Joana Rodrigues Quarteto faz as honras para uma noite de jazz, os Kimanus tocam a 12 e os Quisque Marmelada a 13. No dia 14 actuam os The Jeggas e, no dia seguinte, é a vez dos Funk Off, sendo que é a fadista Sara Correia quem encerra as festividades no último dia de arraial. Os concertos começam sempre às 21.30, excepto o de dia 10, mais voltado para os gaiatos – o Avô Cantigas faz a festa a partir das 18.30.

A entrada para o Arraial de Alvalade faz-se pela Rua Silva e Albuquerque, que está de portas abertas entre as 17.00 e as 00.00 às sextas, sábados e véspera de feriado, e entre as 17.00 e as 22.30 nos outros dias.

O arraial tem organização conjunta da Junta de Freguesia de Alvalade, Fundação INATEL e da Associação de Comerciantes de Alvalade e conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da EGEAC e do Popular Alvalade.

