São Vicente vai ter arraial de Santos Populares vegetariano e vegan

Não há azáfama maior que aquela que invade a cidade no mês de Junho. Falamos dos Santos Populares, claro. Este ano, há um arraial especial só com comida vegan e vegetariana – o Veggie Vibes faz a festa de 9 a 13 de Junho no Mercado de Santa Clara.

As enchentes das edições anteriores deste festival de street food ditaram que este também tivesse de marcar presença nas concorridas Festas de Lisboa. Com o apoio da Junta de Freguesia de São Vicente, o Veggie Vibes regressa em modo de arraial popular, mas sem couratos ou bifanas.

Aqui vai cheirar a chouriço assado vegan, a seitanas (versão de seitan das bifanas) e outros petiscos vegetarianos para que quem segue este regime alimentar possa aproveitar a quadra. E como não há festa sem música, ao longo dos cinco dias de arraial há música para que se faça o habitual bailarico.

A organização do Veggie Vibes ainda não fechou as candidaturas a quem queira ter por lá uma banca de venda de comida, bastando enviar email para se inscrever.

