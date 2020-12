Santos recebe mercado de Natal com negócios locais e uma vertente solidária

A comunidade de Santos tem-se reunido em torno de um colectivo que há já alguns meses desenvolve um conjunto de iniciativas de apoio aos negócios locais – é o Santos Collective. Em mais uma iniciativa, e para o bairro entrar no espírito, entre 4 e 24 de Dezembro instala-se no largo da Igreja o Encontro de Natal, um mercado natalício com artesãos e pequenos negócios.

Já tem sido habitual o Largo da Igreja de Santos estar num rodopio (dos bons e com segurança) constante, tanto com a esplanada comunitária que funciona durante a semana e serve menus dos restaurantes ali à volta, como aos sábados, quando decorre o Farmers Market. Agora, o colectivo quer continuar a fazer mexer o bairro e os negócios locais mas sob um mote natalício – há bancas de pequenos artesãos locais, vinho quente, comida de conforto e músicas natalícias para embalar os dias até 24 de Dezembro.

“A ideia principal é criar um espaço comunitário, onde os moradores poderão socializar, comer e desfrutar de um espaço seguro e festivo durante este Natal, atravessando juntos a solidão e a crise”, pode ler-se no site do Santos Collective.

Além de apoiarem os pequenos negócios dando-lhes espaço de venda, haverá também neste mercado uma vertente solidária. Todos os dias estarão à porta do largo dois grandes cestos para receber doações de roupa ou outros bens que os visitantes queiram doar – de livros a brinquedos –, que depois serão distribuídos pelos parceiros do colectivo, a Apsov- Centro De Dia e SAD e a Paróquia de São Francisco de Paula, que cedem as tendas para o mercado acontecer.

O mercado arranca esta sexta, dia 4, entre as 15.00 e as 20.00, e segue forte a 5, 6,7 e 8 de Dezembro entre a 09.00 e as 13.00. Nos dias 10, 11, 17, 18, 21 e 24 estará aberto entre as 15.00 e as 20.00, e depois a 12, 13, 19 e 20 de Dezembro novamente entre as 09.00 e as 13.00.

A esplanada continuará aberta até às 23.00 a servir refeições dos restaurantes locais, nos dias em que não houver recolhimento obrigatório. Todas as semanas vai também sendo anunciado nas redes sociais um plano cultural com actividades para todos.

