São as marcas de streetwear que têm assento neste Parlamento

O nome é como o algodão, não engana nem o leva por outros caminhos que não sejam aqueles que vão dar a São Bento. A Parlamento trouxe o streetwear na bagagem para o estender nos charriots do número 90 da Rua de São Bento.

Os donos, Alexandra e João Figueiredo, já tinham apanhado o comboio da streetwear ainda nos anos 1990, com a Big Punch, uma loja que marcou uma geração por ser das poucas onde podia encontrar marcas deste estilo em território nacional. Eram eles que representavam (e ainda representam) a Carhartt em Portugal, a marca fundada em 1889 em Detroit, e que é, aliás, a base desta nova aventura em São Bento. A loja da marca na Rua Áurea deixou de ser suficiente para albergar toda a colecção, razão suficiente para voltar a fazer nascer o bichinho de um novo espaço.

“Na loja da Carhartt não conseguíamos apresentar tudo. E depois começámos a pensar que, tal como na Big Punch, era bom termos uma loja multimarca e darmos oportunidade a outras marcas, criarmos uma identidade”, explica Alexandra. “Na Baixa a loja é uma coisa mais comercial e aqui é mais seleccionada.”

Manuel Manso

Na Parlamento voltaram às origens, com uma mão cheia de marcas que continuam a apostar nesse estilo, mais clássico que nas cadeias de fast fashion, criando aquilo a que Alexandra gosta de chamar de “uma assembleia de diálogo de marcas”. Aqui joga-se com a democracia das marcas de streetwear como a Carhartt, Stussy, Deus, Brixton, New Balance ou Comme des Garçons, muitas delas difíceis de encontrar em Lisboa e fora do universo online. Casacos, camisolas, ténis, mochilas, macacões, calças e acessórios, tudo para ficar equipado para a estação.

“Lisboa mudou nos últimos anos e temos clientela mais culta dentro deste estilo de vida, que muitas vezes era estigmatizado por ser só de skaters ou graffiters”, refere. “Ainda é um nicho, mas é um nicho que pode ser muito abrangente e democrático. São marcas de streetwear mas mais sóbrias, ao contrário das tentativas mais infantis da fast fashion em reproduzir o que estas marcas fazem há anos.”

Rua de São Bento, 90. Seg-Sáb 11.00-19.00.

+ Novas lojas em Lisboa que tem mesmo de conhecer