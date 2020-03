São Carlos bate à porta de sua casa com podcast, música clássica e histórias do teatro

Depois de ter anunciado o encerramento das instalações e actividade até pelo menos 6 de Abril, o Teatro São Carlos chega esta segunda-feira, 23, a casa de todos com o #SãoCarlosEmSuaCasa, um programa com podcasts, interpretação de obras clássicas e arquivos digitais com a história do teatro.

Será a partir do site e das páginas de Facebook e Instagram do teatro que poderá acompanhar as novas rubricas criadas sob o chapéu #SãoCarlosEmSuaCasa, uma forma de continuar a levar conteúdos relacionados com a cultura do São Carlos a casa de todos.

"Com esta iniciativa queremos estar mais próximos dos que estão em casa e de todos os que atravessam momentos mais difíceis”, refere Conceição Amaral, presidente do Conselho de Administração do OPART – Organismo de Produção Artística, E.P.E. “Queremos também dar a conhecer melhor a nossa casa, a casa da Ópera em Portugal: o Teatro Nacional de São Carlos, a sua Orquestra, o seu Coro, todos os seus profissionais através de estórias e de momentos inesquecíveis.”

Todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 13.00, Jorge Rodrigues conduz o podcast #SãoCarlosemSuaCasa, um programa com cerca de 30 minutos e que traz aos ouvintes estórias e histórias do teatro que soma quase 227 anos de vida.

Além disso, a rubrica "Eu, Músico" dará espaço, diariamente, a elementos do Coro do Teatro Nacional de São Carlos e da Orquestra Sinfónica Portuguesa para que possam partilhar com a comunidade algumas histórias e interpretar excertos de obras conhecidas.

Ajustando a programação possível em tempos de pandemia, o São Carlos irá partilhar também uma série de arquivos digitais – alguns já disponíveis em plataformas como Memórias da Ópera ou Arquivos RTP – contextualizando-os mais detalhadamente agora nos canais oficiais do teatro.

