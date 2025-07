São Jorge vai ter dois dias dedicados a podcasts, rádio e televisão dos anos 80

Numa autêntica tentativa de cruzar meios de comunicação, entre dois dias e três eventos, o São Jorge vai dar palcos a propostas dedicadas a podcasts, rádio e televisão (a dos anos 80). Nesta iniciativa de Fernando Alvim, que acontece este fim-de-semana, 12 e 13 de Julho, vai ser possível assistir a um podcast de divulgação, uma emissão especial da Prova Oral e uma homenagem à série Duarte & Companhia, no ano em que se assinalam quatro décadas da sua estreia. Os bilhetes comprados de forma antecipada custam 12€ e no próprio dia custam 15€.

O arranque está marcado para sábado, às 18.00, na Sala Manoel de Oliveira. É aí que sobe ao palco o podcast 45 Graus, de José Maria Pimentel, para uma edição ao vivo. O programa, que se tem afirmado como um dos mais relevantes espaços de reflexão sobre política, ciência e sociedade, contará com os contributos de Luís Aguiar-Conraria, Raquel Vaz-Pinto, Luísa Lopes e João Manzarra.

Poucas horas depois, às 21.30, o mesmo espaço recebe uma emissão especial da Prova Oral. O formato, emitido diariamente na Antena 3 e conduzido por Fernando Alvim, será transposto para o palco com a participação do público e um leque de convidados no qual se incluem Ana Markl, Pedro Paixão e Vítor Rua.

No domingo, 13 de Julho, vai acontecer uma homenagem à influente série da televisão portuguesa Duarte & Companhia. Esta produção completa 40 anos e Alvim junta-se ao radialista Nuno Markl para assinalar a efeméride. O evento, também na Sala Manoel de Oliveira e marcado para as 17.00, pretende ser mais do que uma sessão de nostalgia. O objectivo é prestar homenagem a uma das poucas séries de culto da televisão portuguesa, criada por Rogério Ceitil e emitida pela primeira vez em 1985. Com um elenco que incluía Rui Mendes, António Assunção e Paula Mora nos papéis principais, a série tornou-se um marco da ficção nacional, misturando humor, crime e personagens caricatas como Átila, Joaninha ou o Professor Ventura.

A ideia da celebração partiu de Alvim, motivado pela morte recente do criador da série, e rapidamente encontrou eco em Markl, fã assumido de Ceitil e profundo conhecedor do seu trabalho. A dupla promete uma tarde recheada de memórias, actuações musicais e convidados especiais. “A série continua muito fresca, actual e bem-humorada. Isso não é comum quando vemos algo passados 40 anos”, defende Alvim.

Aberto ao público, o evento é uma produção da Cego Surdo e Mudo, de Fernando Alvim, e ambiciona também chegar às novas gerações, que poderão não ter crescido com a série mas são agora desafiadas a descobrir o que fez dela um fenómeno.

Cinema São Jorge (Avenida da Liberdade). 12-13 Jul (Sáb-Dom). 12€-15€

