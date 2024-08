A sétima edição da Miss Drag Lisboa está marcada para sábado, dia 5 de Outubro. A competição, que é também um espectáculo e tanto, volta a acontecer no Time Out Market. No total, são oito as candidatas ao título, mas só uma irá sagrar-se vencedora.

O maior concurso português de drag queens é composto por categorias há muito estabelecidas, entre elas desfiles temáticos, provas de talento e, claro, os famosos duelos de lipsync. Bebeh Renée, Bixa Fina, Dans La Lumière, Lucy Fromell, Isis Jet, Lunna Foster, Ninetee e Samantha são as aspirantes a Miss Drag Lisboa 2024.

À espera da grande vencedora está um prémio de 800€, cortesia da LisboaPride. A segunda classificada leva para casa 400€; a terceira e a quarta arrecadam, cada uma, 250€, com o alto patrocínio do Trumps.

Quem volta a marcar presença é Miss Moço, anfitriã do espectáculo e ex-concorrente do programa Canada's Drag Race. À estrela internacional junta-se Morgana, vencedora do Miss Drag Lisboa All Stars, que brindará o público com uma performance. A decisão final fica nas mãos do júri, que continua por anunciar.

Os bilhetes para a plateia sentada já esgotaram, mas ainda há lugares em pé. Custam 20€.

Time Out Market, Avenida 24 de Julho (Cais do Sodré) 5 Out 21.30. 20€

