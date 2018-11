"São Vicente Move-se" por um futuro mais verde

Esta é a proposta da Junta de Freguesia de São Vicente para os dias 29 e 30 de Novembro. O evento "São Vicente Move-se", que tem como objectivo promover uma mobilidade sustentável, vai acontecer no Largo da Graça e contará com actividades e debates orientados para toda a comunidade.

Têm sido vários os desafios que a freguesia de São Vicente tem enfrentado, devido à sua geomorfologia, para atender às necessidades dos seus residentes e das suas vivências urbanas. A pensar nisso, a junta preparou dois dias totalmente dedicados à mobilidade sustentável e às várias inovações na mobilidade colectiva que estão a ser implementadas na cidade.

Destaque para a exposição “Melhor Mobilidade” que mostrará as requalificações efectuadas e previstas em São Vicente. O evento, que decorrerá entre as 10.00 e as 17.00, conta ainda com caminhadas pela freguesia para promover a deslocação pedonal e avaliar as condições de circulação, e ainda debates sobre as mesmas.

Porém, o principal objectivo é sensibilizar as novas gerações para a importância da segurança e mobilidade colectiva através de várias actividades didáticas e educativas. Nesse sentido, haverá uma mostra onde os mais novos podem experimentar novas soluções de mobilidade partilhada – bicicletas, motorizadas e automóveis eléctricos – ou participar em actividades educativas e recreativas de entrada livre levadas a cabo pelo Metropolitano, a PSP, a EMEL ou a ACP.

A programação, que tem ainda prevista a inauguração do novo parque de estacionamento da Graça, procura dar a conhecer à população o investimento de empresas privadas e instituições públicas em inovações na área dos transportes e contribuir para uma Lisboa mais sustentável, rápida e com menor pegada ecológica.

Edição de Cláudia Lima Carvalho

