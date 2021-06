Saramago inspira passeio todo-o-terreno de Belém a Castelo Rodrigo

O Clube Escape Livre está a preparar-se para percorrer, num passeio todo-o-terreno, as pegadas do elefante Salomão. As inscrições abrem em Novembro.

Existiu, no século XVI, um elefante que caminhou de Lisboa a Viena, para ser oferecido pelo rei de Portugal, D. João III, ao seu primo, Maximiliano II, arquiduque da Áustria. Esta história, que foi contada por José Saramago em A Viagem do Elefante, vai ser recriada num passeio todo-o-terreno, de Belém a Castelo Rodrigo. A iniciativa deve realizar-se entre 15 e 19 de Junho de 2022, mas as inscrições abrem a 1 de Novembro deste ano.

“A tradição cultural dos eventos Escape Livre ganha nova dimensão com este Off Road Caminho de Salomão e o que estamos a preparar para este fim-de-semana alargado de Junho é muito mais do que um desafio fora de estrada. É folhear, no terreno, as páginas cativantes deste livro de José Saramago”, garante Luís Celínio, presidente do clube, que revela que a Suzuki será a marca oficial do evento.

O programa provisório terá início em Lisboa, ao fim da tarde de quarta-feira, 15 de Junho de 2022. Na quinta-feira, 16, a primeira etapa liga Belém a Constância, com paragem para almoçar na Casa do Cadaval e dormir no Hotel dos Templários. Já na sexta-feira, 17, segue-se caminho até Castelo Novo, com pausa para almoço no Hotel Amoras, em Proença-a-Nova, e dormida no Alambique de Ouro Hotel Resort & Spa, no Fundão. No sábado, 18, a etapa contempla Belmonte e Sortelha, antes da chegada ao Hotel Lusitânia, na Guarda. Por fim, no domingo, 19, passa-se por Cidadelhe e termina-se a viagem com um almoço em Castelo Rodrigo.

Este novo passeio acontecerá em parceria com o projecto Viagem do Elefante – Rota Turística Literária, que está a ser desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa, com o apoio do Turismo de Portugal. Neste âmbito, estão previstas muitas outras iniciativas, inclusive uma app para dispositivos móveis que permitirá orientar interactivamente o utilizador pelo roteiro a ser anunciado dentro de um ano, bem como o acesso a conteúdos informacionais sobre os diversos pontos de interesse, com recurso a tecnologia de realidade aumentada.

