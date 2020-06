Scoop 'n Dough lança dónute solidário para ajudar Banco Alimentar

Durante todo o mês de junho, as receitas do novo dónute Citrus Saffron da Scoop 'n Dough, nos Restaurantes, revertem para o Banco Alimentar.

Alto e redondinho, com uma cobertura gulosa e recheio. É assim que se querem os dónutes e é assim que é o novo Citrus Saffron da Scoop 'n Dough, a loja de gelados e dónutes vegan junto ao Coliseu dos Recreios, nos Restauradores. Está disponível apenas durante o mês de Junho e é solidário.

O recheio é um cremoso de limão, a cobertura é feita com citrinos e açafrão e ainda leva uma flor comestível e açafrão moído no topo. A massa brioche é trabalhada à mão, fofa, fresca e vegan, como a dos restantes exemplares na vitrine (onde se destacam o de chocolate belga, o de creme brûlée ou o mais recente e sazonal de framboesas e baunilha).

A receita total com a venda deste dónute (com o valor de 4,70€), reverterá para o Banco Alimentar. “Vivemos em tempos estranhos, nos quais já não nos podemos expressar com abraços ou beijos o afecto que sentimos pelos nossos mais queridos. Se para nós já é complicado, há pessoas que além deste pesar, vivem em situações delicadas e que continuam a precisar do nosso apoio, mais do que nunca”, apelam os responsáveis.

O dia internacional do dónute, celebrado a 5 de Junho, deu o mote, mas a Scoop 'n Dough tem na sua génese uma parte de solidariedade e este será apenas o começo de uma série de iniciativas solidárias.

Além da venda em loja, pode também encomendar online e pedir entrega em casa a partir do site.

