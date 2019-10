Se ainda não sabe andar de bicicleta, há aulas grátis em Arroios

Com o número e extensão das áreas reservadas a ciclistas a aumentar, não há razão para não dar ao pedal. Se não sabe como se faz, aproveite as aulas de condução de bicicletas em Arroios. Entre 26 de Outubro e 7 de Dezembro, vai poder aprender a equilibrar-se sem desequilibrar as finanças.

Lisboa é a cidade das sete colinas, mas usar essa desculpa para deixar as duas rodas estacionadas já caiu em desuso. Está na hora de dar às pernas, poupar a sua carteira e ser mais amigo do ambiente. Para começar, basta rumar até Arroios para aprender a andar em linha recta nas sessões “Vamos Pedalar”, da Cicloficina dos Anjos e do projecto Tia Bina.

A iniciativa, que conta com o apoio da Junta de Freguesia de Arroios, arranca a 26 de Outubro, na Alameda Dom Afonso Henriques, onde vão estar a decorrer, entre as 10.00 e as 15.00, múltiplas actividades para toda a família, incluindo aulas para crianças, jogos com bicicletas e uma oficina de reparação destes veículos. Mas as aulas de condução para todas as idades, a partir dos sete anos, só começam em Novembro.

Nos dias 3 (domingo), 10 (domingo), 16 (sábado) e 30 (sábado) de Novembro, há aulas para aprender a andar de bicicleta, às 10.00, no Mercado do Forno do Tijolo e no Campo de Jogos de Arroios. Seguem-se mais tarde, nos dias 7 (domingo) e 17 (sábado de Dezembro), as aulas de introdução de condução de bicicleta na cidade, indicada para os mais experientes, que já sabem pedalar, equilibrar-se e curvar a duas rodas. O ideal é frequentar todas as sessões, mas se preferir pode optar apenas por uma das datas.

Para participar, basta inscrever-se num formulário disponível no site da Junta de Freguesia de Arroios, onde é possível consultar mais informações.

+ Câmara de Lisboa fez as contas para 2020: mais casas, árvores, bicicletas e ciclovias