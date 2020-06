Se quer reparar e não tem par, chame o OSCAR

Nem todos os agregados familiares têm aquele contacto cinco estrelas sempre pronto para acudir na manutenção do lar. Encontrar alguém de confiança, que cobre preços honestos e chegue em tempo útil, pode-se revelar uma tarefa complicada. Mas a partir de agora pode chamar um OSCAR, ou seja, um dos profissionais inscritos na nova app portuguesa de reparações, disponível para dispositivos Android e iOS.

Entre os serviços oferecidos destacam-se a instalação e reparação de electrodomésticos, montagem de móveis, detecção e reparação de fugas de águas e infiltrações ou desentupimento e outros problemas de canalização. O funcionamento é parecido ao das plataformas de entregas ao domicílio ou transporte de passageiros. Só precisa de indicar o que pretende, seleccionar um profissional e acompanhar o percurso no mapa da app. E sabe de antemão quanto irá pagar, sem surpresas.

Além deste serviço com preço fixo (que não se altera, independentemente da duração), também pode optar por um pedido personalizado caso não encontre o que pretenda na lista. No final pode classificar o serviço entre uma e cinco estrelas. E na primeira utilização está disponível um desconto de 30% através do código promocional OSCAR30.

"O OSCAR tem a missão de ajudar pessoas com todo o tipo de reparações em casa da forma mais profissional, eficiente e transparente", explica João Marques, responsável pela empresa. "Até agora o processo de contratar um técnico para um serviço pontual era bastante demorado, imprevisível e com poucas garantias. Com o OSCAR é possível requisitar a visita de um técnico de forma imediata e saber quanto vai pagar antes de fazer o pedido."

Para já a plataforma arranca em Lisboa, mas está a caminho da cidade do Porto, Espanha e outros países europeus.

