Sea Me no Time Out Market: as novidades que o mar traz

Assim que se fala no Sea Me há uma imagem que surge imediatamente: a dos niguiris de sardinha. Esses continuam na carta – felizmente -, mas de tempos a tempos outras novidades vêm a animar a carta deste clássico da cidade no Mercado

Os niguiris são a imagem de marca do Sea Me, mas agora na carta do mercado surgem em parelha, ou seja, niguiris de sardinha com flor de sal em duelo com niguiris de bacalhau fresco com amêndoas (12,50€/ 4 unidades).

Mas as novidades na carta de inspiração internacional não se limitam a isto. Da casa mãe no Chiado veio também o tártaro de garoupa (8,50€), prato que deixa toda a gente de boca aberta quando assenta na mesa com a sua gema de ovo ainda inteira, e que é ainda mais saboroso quando se mistura tudo e se dá a primeira garfada.

Com ele veio também o mais democrático tártaro de salmão acompanhado de guacamole e nachos caseiros (8,50€).

A Salada de Raia Wafu (9€) desperta curiosidade, não só pelo peixe pouco usual, mas também pelo molho que lhe confere “aquele toque especial”. Para quem não conhece, wafu é um tempero de origem japonesa feito à base de óleo de sésamo, ponzu, vinagre japonês, entre outros. Nesta salada ganhou alguns ingredientes mais ao gosto português. Isso e a malagueta dão-lhe a personalidade que necessita para vir a ser um clássico da casa.

A pedido de vários clientes, junta-se agora à carta do Sea Me no mercado, um prato de massa com marisco. O tagliatelle de vieiras e camarão (12€) é aquele prato que reúne o melhor de dois mundos – pasta e marisco.

Para terminar a refeição há sempre um prego, neste caso de atum, mas se preferir uma sobremesa clássica sugerimos a fartura de maçã, a tarte de queijada de Sintra ou a delícia de chocolate.

