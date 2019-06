Seagull Method Café: gaivotas em terra, waffles no Príncipe Real

O janelão enorme, com uma mesinha e umas quantas flores, denuncia o Seagull Method Café, no Príncipe Real, o novo projecto dos donos do minimalista Heim, de Santos. Mantém-se a decoração simples, com paredes em pedra e umas quantas ilustrações com gaivotas para honrar o nome, mas o conceito muda ligeiramente.

“Decidimos que o Heim fica só para pequeno-almoço e brunch e aqui é um espaço que fica no limbo entre restaurante e café, mas tem opções para todas as horas do dia”, diz Hanna, justificando o fecho do Talk to Me, o pequenino café que abriram na Praça do Príncipe Real no último Verão com a abertura deste, maior e na mesma zona.

Fotografia: Inês Félix

Ainda em soft-opening, Hanna e o marido, Misha, cozinheiro, começaram por garantir um menu de pequeno-almoço com opções como o iogurte com granola caseira, puré de manga e fruta fresca (4,90€), os ovos estrelados com torrada, manteiga e bacon (5,50€) ou o croissant com ovos mexidos, queijo-creme, presunto e chili (5,10€). “É um menu internacional, com um bocadinho de cada coisa que gostamos. Temos um prato ucraniano, porque somos os dois ucranianos e é uma cozinha muito fácil e simples. Também tínhamos de ter, por exemplo, a french toast”, explica.

Fotografia: Inês Félix

Enquanto o menu de almoço e jantar não chega – estão em testes e a ideia é começarem com calma, entre esta semana e a próxima, com escolhas do dia e de conforto –, têm outros pratos mais completos disponíveis. Há o tal ucraniano, umas mini panquecas, feitas com queijo cottage, com caramelo caseiro e frutas (5,90€), ovos cozidos com pão pita, iogurte, óleo de paprika fumado e espargos (6,70€), um prato cheio com ovos estrelados, batata, bacon, morcela, salsicha, feijão, tomate e torradas (10€) ou uma proposta sweet&salty, com dois waffles, um com ovo estrelado, bacon e abacate e outro com caramelo e frutas (10,90€) para arrumar logo a parte da sobremesa também.

Fotografia: Inês Félix

No Seagull Method – à pergunta “porquê este nome?”, devolvem-nos apenas um “porque não?” – a oferta de bar também é maior do que no Heim. Começa-se com sumos naturais e três tipos de smoothies (não torça o nariz ao green, com espinafre, abacaxi, banana e leite de amêndoa, 4,50€) e completa-se com cervejas e vinhos, que irão acompanhar as refeições principais nas próximas semanas, altura em que o horário se estende até às 23.00 (o menu de pequeno-almoço está disponível até às 16.00).

Rua da Palmeira, 23 (Príncipe Real). 21 342 1232. Seg-Dom 09.00-17.00 (horário de soft-opening).



