Segredos do café revelados em Março na Lx Factory

Não vive sem cafeína? Celebre essa sua paixão de aroma torrado durante três dias no Lisbon Coffee Fest. As experiências incluem degustações, palestras e workshops.

Bica, cimbalino ou expresso: são poucos os portugueses que passam um dia sem ele. E a 2.ª edição do Lisbon Coffee Fest está marcada para o final do mês, entre os dias 25 e 27 de Março. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Associação Industrial e Comercial do Café (AICC), que tenciona reunir todos os fãs do cafezinho durante três dias. A programação inclui desde degustações até palestras e workshops que prometem revelar alguns dos segredos do café.

“A torrefacção em Portugal privilegia a torra média a média-escura, permitindo expressar o sabor associado a cada origem, quando comparado com uma torra escura, como a italiana, o que resulta num café português torrado, com aroma e corpo realçado e uma doçura que oferece uma experiência sensorial de degustação que se quer prolongar e que cria memória no consumidor”, revela Isabel Mendes, da AICC, que convida quer profissionais do sector quer o público em geral a fazer parte deste encontro.

A abertura do festival está marcada para 25 de Março, às 14.00, com programação até às 20.00. Nos dias seguintes, 26 e 27, as portas abrem-se às 10.00, mas fecham à mesma hora. Além de uma zona de exposição, com máquinas, acessórios e merchandise para venda, vai haver uma área inteiramente dedicada a palestras e workshops e outra à cultura e gastronomia, onde é possível encontrar street food. A agenda inclui ainda animação, o 6.º Campeonato Nacional de Baristas e o Concurso Expresso Prefeito.

Entre as novidades, destaca-se o bar e terraço com after parties e uma zona lounge com música e street coffee. À semelhança da edição anterior, vão estar disponíveis contentores para colocação das borras de café, que serão recicladas e transformadas em correctivos agrícolas orgânicos, sem aditivos químicos, para serem utilizados em agricultura e jardinagem. Os copos oficiais do festival também voltam a ser 100% recicláveis e devem ser colocados nos ecopontos azuis disponíveis no espaço.

Os bilhetes vão ser vendidos nos pontos de venda habituais. O preço varia entre os 5€, para bilhete único, e os 9€, para bilhete com kit, que inclui um saco, uma caneca, um avental e uma t-shirt.

Lx Factory. 25-27 Mar, Sex 14.00-20.00 e Sáb-Dom 10.00-20.00. 5€-9€.

