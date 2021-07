Seis anos, seis cervejas novas para provar na Dois Corvos

A cervejeira de Marvila celebra seis anos na próxima semana e assinala o feito com um pack exclusivo e limitado de novas criações. Há ainda dois dias de festa no taproom.

Em 2015, nascia em Marvila uma das cervejeiras que viria a mudar o panorama da cerveja artesanal em Portugal. Seis anos depois, a 15 de Julho, a Dois Corvos celebra mais um aniversário e assinala-o com o lançamento de seis cervejas de edição limitada e com dois eventos gastronómicos no seu taproom de Marvila.

“Six years, six beers” é o nome do pack de seis cervejas feitas a partir de “receitas com inspirações diferenciadas e que desafiam os estilos mais clássicos”. O pack, que custa 15€ e que já pode ser reservado através da loja online da cervejeira, inclui uma portuguese rice lager, produzida com arroz carolino, uma imperial stout com fava tonka, envelhecida em barricas de rum da Madeira, uma sour com manga, uma american stout e duas IPAs.

O taproom recebe na próxima quinta-feira, dia 15, na sua cozinha, The Food Temple, um dos restaurantes veganos pioneiros de Lisboa, enquanto a artista Lena Huracán, que tocou com Vaiapraia e Clementine, passa discos até às 22.00. No dia seguinte, é a vez de o BBB Taste, um restaurante de sandes tradicionais, ocupar a cozinha da Dois Corvos. A música fica a cargo de ABDO, numa viagem entre o disco, o funk e músicas do mundo.

