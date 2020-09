Seis meses depois, o LU.CA está de volta

Óptimas notícias para as famílias alfacinhas: o LU.CA – Teatro Luís de Camões reabre finalmente as portas para voltar a dar teatro a crianças e jovens. Teatro e muito mais: a programação acabadinha de anunciar inclui, até ao final do estranho ano de 2020, sessões de cinema, exposições, leituras encenadas, espectáculos de música e dança e microconferências.

Mas comecemos pelo princípio, que é o lugar onde se deve sempre começar: Los Protagonistas é a peça de teatro interactiva que marca a reabertura da sala de teatro que nos últimos meses se ficou pelo site e pelas redes sociais. A primeira co-produção internacional do LU.CA, em parceria com entidades espanholas, italianas e suíças, sobe ao palco a 26 e 27 de Setembro (às 11.00 e às 15.00) e promete pôr os pequenos espectadores a explorar paisagens enigmáticas, tornando-os assim parte da história.

A nova temporada do teatro municipal inclui outras peças infantis: A Quinta dos Animais, de 5 a 15 de Novembro, e Que Grande Estrondo, para ver entre 10 e 20 de Dezembro. Mas o LU.CA não é, nunca foi nem nunca será só teatro, e por isso estão prometidos muitos outros programas para as famílias. Sons Mentirosos, por exemplo, é um espectáculo de dança que não tem problemas em saltar entre concreto e abstracto (8-18 Out); em Ladrão de Barulhos há uma parede com música e dança dos dois lados (25-29 Nov).

O Ciclo Poder, marcado para 24 de Outubro a 15 de Novembro, vai dar muito que pensar, com a mostra de curtas-metragens do Festival PLAY "Poderes sem Fronteiras", a exposição "A Vinte Passos da Utopia" (com curadoria da galeria Senhora Presidenta), leituras encenadas e microconferências online para discutir o poder das crianças na televisão ou as redes sociais.

Acabamos, está-se mesmo a ver, pelo fim – neste caso o fim do ano: em Dezembro, o Festival PLAY volta a abancar no LU.CA com mais uma sessão de curtas, "Calor de Inverno" (5 e 6 de Dezembro), e ainda há espaço, físico e na agenda, para João Fazenda instalar uma exposição no entrepiso.

