Seixal celebra centenário de Amália Rodrigues com musical

O centenário da diva maior do fado vai ser celebrado este sábado, 10 de Julho, com um espectáculo multimédia para todas as idades.

O Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal está prestes a receber um espectáculo comemorativo do centenário de Amália Rodrigues. Neste sábado, 10 de Julho, o Ensemble Vox Angelis subirá a palco, pelas 20.30, com o musical Uma História de Vida. Protagonizado pelos músicos Pedro Miguel Nunes (voz), Artur Caldeira (guitarra portuguesa e clássica) e Daniel Paredes (guitarra clássica e baixo), trata-se de uma proposta multimédia para toda a família.

Vão ser revisitados alguns dos fados icónicos da fadista, ao mesmo tempo que se assiste a uma retrospectiva da sua vida, com a apresentação de 200 fotografias inéditas. De uma beleza singular, que faz jus a uma das maiores embaixadoras da língua e cultura portuguesas, Uma História de Vida (6€) inclui temas como “Com Que Voz”, “Estranha Forma de Vida”, “Gaivota”, “Cuidei Que Tinha Morrido”, “Lágrima”, “Grito” e “Fado Amália”.

“A autarquia do Seixal tem realizado um grande esforço para manter viva a cultura no concelho, mesmo num contexto de pandemia”, afirma Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal, que convida à participação neste e noutros eventos já programados, como o espectáculo O Lugre (8€). Trazida pelo Teatro da Terra, a produção irá subir ao palco de 22 a 24 e de 29 a 31 de Julho, sempre pelas 20.30.

Para maiores de 12 anos, a peça foi escrita em 1959 por Bernardo Santareno, que trabalhou como médico na frota bacalhoeira portuguesa na Terra Nova. Com encenação de Maria João Luís, versa sobre a pesca do bacalhau, praticada desde o século XV até aos nossos dias no Atlântico Noroeste, e acompanha um homem que é obrigado a confrontar a sua natureza. Ao fazê-lo, vê-se perante si mesmo e em oposição a outros homens.

Os bilhetes para ambos os espectáculos podem ser adquiridos na bilheteira do Fórum Cultural do Seixal, que abre uma hora e meia antes de qualquer espectáculo e encerra 15 minutos após o seu início. Para mais informações, basta consultar a agenda online.

Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. Av. Albano Narciso Pereira 11, Seixal. Qui-Sáb 20.30. 6€-8€.

