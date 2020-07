Seixal vai ter passeios gratuitos até Novembro

No Seixal, a autarquia lançou um programa de passeios turísticos que se prolongará até Novembro. Passeios pedestres e viagens de barco pelo Tejo são algumas das propostas da programação que tem início a 26 de Julho e que só termina em Novembro. A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória.

O núcleo urbano antigo do Seixal será dado a conhecer nos passeios pedestres organizados, mas também o estuário do Tejo, numa viagem numa embarcação tradicional recuperada. Além disso, haverá visitas especiais a alguns locais. É o caso do Espaço Memória – Tipografia Popular do Seixal, do Moinho de Maré de Corroios até à Ponta dos Corvos ou ao Núcleo Naval e à Quinta da Fidalga/ Oficina de Artes Manuel Cargaleiro.

Os passeios terão um número máximo de dez participantes, o uso de máscara será obrigatório e será pedido que todos façam a higienização das mãos antes e depois de cada passeio. Nos passeios nas embarcações a lotação máxima de tripulantes será de dez pessoas para o bote de fragata Baía do Seixal e de 30 para o varino Amoroso.

As inscrições abrem um mês antes da data da realização dos passeios e deverão ser feitas através dos telefones 21 227 5732 ou 91 533 5347 ou pelo email posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt. A programação completa pode ser consultada no site da autarquia.

