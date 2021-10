Selllva monta o circo às quarta-feiras com animação acrobática

Está montado o circo no Selllva. A partir desta semana, o restaurante da Mouzinho da Silveira, perto do Marquês de Pombal, transforma o seu "habitat natural" num verdadeiro circo com a ajuda do Armazém Aério. Às quartas-feiras, o jantar passa a incluir música animada e coreografias artísticas.

Nestes dias e sem aviso prévio, duas personagens andarão pelos ares a mostrar os seus dotes de equilíbrio e agilidade em aros gigantes suspensos do tecto. Mantendo o conceito selvagem do restaurante, que pertence ao grupo Capricciosa, estes personagens tanto podem ser leoas, pandas, girafas, suricatas ou serpentes.

Esta é mais uma iniciativa do restaurante para animar os seus serões, depois de também ter promovido as noites ao som do Jamaica, o icónico clube do Cais do Sodré.

As sessões Selllva nos Ares decorrem, segundo o restaurante, com a máxima segurança e estão programadas para acontecer entre as 20.00 e as 23.00.

R. Mouzinho da Silveira 32.

+ O sushi do brasileiro by Koji promete. “Faltava um restaurante como este em Lisboa”

+ Nos pratos arco-íris do Healthy V., a cor que sobressai é o verde