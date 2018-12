Sem aviso, o filme interactivo de "Black Mirror" chegou à Netflix

Antes de estrear a quinta temporada, a Netflix aposta num episódio especial: um filme interactivo onde são os espectadores a decidir o fim da história. Black Mirror: Bandersnatch já está disponível no serviço de streaming.

Começou no Channel 4 britânico, mas à terceira temporada passou para a Netflix, que entretanto produziu mais duas séries de seis capítulos. A antologia de ficção científica, já considerada uma das séries mais relevantes dos últimos anos, com actores e enredos diferentes todos os episódios, explora um distorcido futuro onde as maiores inovações tecnológicas da humanidade colidem com os seus instintos mais sombrios. Agora também o espectador poderá viver uma realidade alternativa em Black Mirror: Bandersnatch, um episódio especial onde terá de decidir o fim da trama.