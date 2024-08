Sem ideias para a despedida de solteira? Este motel dá uma ajuda

O Lux Trafaria, um dos muitos motéis que apetrecham os arredores de Lisboa, garante ser versado em noites de núpcias inesquecíveis. Agora, resolveu dedicar-se a uma tarefa ligeiramente mais complexa e organizar despedidas de solteira. O programa é, necessariamente, pensado para grupos (quatro pessoas, no mínimo), até porque a festança se quer colectiva.

O pacote de despedida de solteira inclui decoração temática e um cocktail de boas-vindas. Há ainda tábuas de acepipes – doces e salgados – e aquelas faixas que alguns grupos não dispensam. A noiva tem direito a um kit erótico só para si, os convidados recebem uma versão mais modesta do mesmo sortido.

O Lux Trafaria tem ainda os próprios jogos para propor ao grupo. As bebidas para regar a festa são previamente definidas de acordo com a sede da noiva e respetivos acompanhantes. Quanto às acomodações, o pacote abrange os quartos com jacuzzi e piscina. O preço é de 120€ por pessoa, ao qual acresce o valor do quarto.

Rua do Bocage, 5 (Almada). 92 738 4020. 120€ + aluguer do quarto

