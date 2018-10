Sem vontade de dormir? Junte-se a esta caminhada em pijama

Quantas vezes não se deixou vencer pela preguiça e ficou em casa de pijama? E quantas não chegou mesmo a sair com o pijama vestido por baixo do casaco, fosse para passear o cão, levar o lixo ou levar a criançada a qualquer lado? Pois bem, deixe-se de vergonhas e assuma o outfit: no dia 23 de Novembro há uma caminhada do pijama organizada pela Lynx Travel e as inscrições já estão abertas.

A iniciativa surge a propósito do Dia Nacional do Pijama, que se celebra a 20 de Novembro. Em plena noite de lua cheia, passeie pela cidade com o melhor modelito para dormir que tiver lá em casa – descanse que não vai estar sozinho. Vale tudo: acetinados, de flanela ou até mesmo os famosos e quentinhos macacões que além de pijama servem muitas vezes de fatos de Carnaval.

A caminhada tem ponto de partida às 21.30 junto à estátua do Rossio e segue por algumas das ruas mais movimentadas da baixa lisboeta como a Rua Augusta, Rua do Carmo ou Rua Garrett. O pelotão em pijama segue pela Praça Camões, Cais do Sodré, Terreiro do Paço e regressa ao Rossio, de onde partiu. São apenas cinco quilómetros que não custam nada. veja isto como um convite também para levar os miúdos colados a si (crianças com menos de 12 anos não pagam).

Pode inscrever-se através do email lynxtravel11@gmail.com e marcar já lugar nesta caminhada (7€/pessoa). Comece a pensar no melhor pijaminha, que neste dia pode chegar a casa e ir directo para a cama.

Ponto de encontro: Estátua do Rossio. 23 de Novembro 21.30. 7€.

+ Os melhores passeios em Lisboa