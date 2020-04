Sempre sonhou nadar com golfinhos? Agora já pode e nem precisa de sair de casa

Se já não sabe o que inventar para se distrair das preocupações, se calhar está na hora de aprender uma dica ou outra com quem sabe. Modelos de felicidade e inocência, os golfinhos têm sempre aquele ar de profunda descontracção – e agora pode nadar lado a lado com estes mamíferos bem-dispostos graças a uma experiência de realidade virtual, disponível no YouTube.

Criado como parte de um programa de investigação sobre "terapia assistida com golfinhos", o vídeo de dois minutos foi filmado pelo Dolphin Swim Club, uma organização sem fins lucrativos holandesa, durante uma sessão de sete dias no Mar Vermelho. Aqui, grupos de golfinhos deslizam pela câmara, que pode girar usando um painel de controle no canto superior esquerdo do ecrã: a diversão consiste em tentar apanhá-los antes que desapareçam no azul profundo.

O objectivo desta empresa de investigação era trazer a alegria de nadar com golfinhos para pessoas com deficiência ou que não possam viajar. Desde então, desenvolveram auriculares especiais 'RV subaquáticos' para serem utilizados por pacientes em piscinas para que possam "nadar com golfinhos" sem recorrer ao uso de animais em cativeiro.

No que toca a tratamentos anti-stress, é certamente fora da caixa. E, embora os ensaios clínicos ainda estejam a decorrer, mais de mil universidades, hospitais e centros comunitários em todo o mundo começaram a utilizar este programa como terapia de relaxamento, enquanto uma tecnologia semelhante já está a desempenhar um papel significativo nos tratamentos para a ansiedade e outros problemas de saúde mental.

A seguir, gostaríamos de pedir uma experiência de realidade virtual a abraçar koalas, por favor.

Assista aqui ao vídeo de 360 ​​graus do Dolphin Swim Club:

