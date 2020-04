Visite o maior aquário da Europa neste passeio virtual grátis

O Oceanogràfic em Valência, Espanha, é o maior aquário da Europa, com mais de 45.000 animais de cerca de 500 espécies diferentes – e agora já o pode visitar a partir do conforto da sua sala de estar.

Obviamente, não queremos dizer literalmente. Mas durante este período de isolamento social poderá participar num passeio virtual de 360 ​​graus pelo aquário (que se encontra fechado devido ao estado de emergência em Espanha) sem sair do sofá.

Não há bilhetes ou horário de funcionamento: este passeio virtual adapta-se à sua agenda. Visite 13 espaços diferentes, cada um centrado numa espécie ou clima – vai poder passear pelo maior túnel de tubarões da Europa, ver crocodilos de perto e passar horas a observar alforrecas, flamingos ou leões-marinhos. Está tudo disponível no site da Oceanogràfic.

Em Lisboa, o Oceanário também fechou as portas, mas tem propostas para ficar "Em casa a ver o mar". O programa digital inclui vídeos, quizzes, “A Hora do Recreio”, informações sobre projetos de conservação, dicas de séries sobre o habitat marinho ou “A espécie da semana”. O objectivo é ter, pelo menos, um conteúdo diferente por dia para que os portugueses se sintam mais próximos dos habitantes do Oceanário.

Aproveite ainda para conhecer estes museus internacionais, apreciar estas vistas ou espreitar estes locais turísticos que estão agora assustadoramente vazios. Tudo à distância de um clique.

