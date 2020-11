Sempre sonhou ver auroras boreais? Pode fazê-lo sem sair de casa

Observar as luzes do norte ao vivo está na bucket list de muitos viajantes. Mas sabia que as pode ver a partir do conforto da sua sala de estar?

Esqueça aquela maratona de televisão em que estava a pensar e imagine como seria ver uma aurora boreal directamente da província de Manitoba, no Canadá. Mas sem ter de sair do sofá. Parece-lhe bem? A proposta gratuita é da plataforma Explore, considerada a maior rede de câmaras ao vivo do mundo.

Não se sabe ao certo em que dias se podem observar as luzes do norte, mas a melhor altura costuma ser entre finais de Setembro e princípios de Abril. E – prepare-se para a cereja no topo do bolo – a câmara da Explore está localizada no Churchill Northern Studies Center, em Manitoba, no Canadá, mesmo por baixo da chamada “aurora oval”, um dos melhores locais do planeta para assistir ao fenómeno, que é resultado do impacto do vento solar na magnetosfera da Terra.

Apesar da transmissão funcionar sem interrupções, pode acontecer não conseguir ver nenhuma aurora boreal (como dissemos, é difícil prever quando aparecem, uma vez que nem sempre as condições atmosféricas são favoráveis). Nesse caso, espreite as várias fotografias disponíveis na galeria do site, que podem ser vistas a qualquer altura. Não é exactamente a mesma coisa, mas pense no assunto como uma espécie de aperitivo.

Se, além de as apreciar, também as quiser baptizar, a Visit Arctic Europe, uma organização que promove o turismo na região do Ártico, está a convidar pessoas de todo o mundo a deixarem a sua marca. Como? Ao dar nome às tempestades que dão origem às auroras boreais. Sim, isso mesmo. Basta escolher um nome, explicar porquê e enviar a sugestão. Tudo isto através de um formulário online.

