Sephora celebra Dia da Mulher com conversas sobre empoderamento feminimo

Fechados em casa, mas a celebrar e a falar sobre o que deve ser falado para todos ouvirem. O Dia Internacional da Mulher assinala-se a 8 de Março e a marca de beleza Sephora, que nos tem habituado a conversas online com figuras da área, pediu a sete mulheres para entrarem num directo no prime time das redes sociais, às 21.00, e falar de coisas sérias: inclusão e empoderamento feminino através de discursos empreendedores, confiantes, de beleza, bem-estar ou self-care. Tudo com uma vertente solidária.

O evento “Women Beyond Beauty” começa às 21.00 no Instagram da Sephora Portugal (@sephoraportugal) e vai juntar no mesmo palco digital a sexóloga Tânia Graça, a fundadora do projecto Do Zero Catarina Barreiros, a body piercer Nazaré Pinela, a escritora Mafalda Ribeiro, a conselheira de beleza da Sephora Isilda Fernandes, a influencer Mafalda Fonseca (myfavouritemilkshake) e Mara Beatriz Gonçalves. A entrevistá-las estará Joana Cruz, locutora da rádio RFM.

Durante a conversa, decorrerá uma angariação de fundos para a Ajuda de Mãe, associação de solidariedade social que dá um acompanhamento psicossocial, acolhimento, formação e reintegração profissional a mães e famílias.

Pode juntar-se à discussão através da caixa de comentários.

+ Dia da Mulher: eventos online para comemorar a data

+ Leia já, grátis, a Time Out Portugal desta semana