Sequin Fight: a nova marca portuguesa com peças limitadas e sem género

"For cool people & great fighters." Se está numa destas categorias (ou quer estar) há uma nova marca portuguesa para ter debaixo de olho: a Sequin Fight. A marca de roupa e acessórios terá o seu primeiro lançamento esta quinta-feira, dia 8, com quatro peças base que querem espalhar o brilho lá por casa.

A liderar as tropas está Mafalda Nunes, blogger, designer, stylist e mais um par de botas, reflexo disso é o seu mais recente projecto em nome próprio. A Sequin Fight veio espelhar o seu gosto por moda, design, música, decoração e fotografia, e que ao longo de dez anos esteve metida na gaveta, em fermentação.

Na estreia da Sequin Fight no mercado existem apenas quatro peças: um top com lettering (55€), um bucket hat tie-dye (40€), uns óculos de sol (185€) e pratos decorativos (25€). As peças são exclusivas e de edição limitada e, não tendo espaço físico ainda, poderá comprar as peças no site sequinfight.com e acompanhar as novidades na página de Instagram da marca. A Sequin Fight não terá colecções que se regem pela sazonalidade, sendo que ao longo do ano haverá vários lançamentos de conjuntos de peças.

©Sérgio Santos

“Mas como é que poderei pôr as mãos em cima de uma peça?” Sequin Fight não irá viver (por enquanto) num espaço físico, confinada a quatro paredes. Quer ser livre e acessível a outros fellow great fighters, pelo que só através do site sequinfight.com se poderá efetuar uma compra e através do Instagram @sequinfightclub poderá acompanhar-se toda a evolução do projecto

A Sequin Fight pode ser tudo, e por mais cliché que possa parecer, o limite é onde a criatividade levar Mafalda. “Há todo um universo criativo demasiado vasto para se limitar a uma só categoria”, pode ler-se em comunicado. “É uma marca com liberdade de ser e crescer como bem entender. Assume-se livre de géneros, preconceitos ou regras pré-estabelecidas”.

hello@sequinfight.com.

