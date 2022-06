Será Lisboa a cidade mais feliz do mundo?

Mais um dia, mais uma lista. A mais recente vem classificar os lugares mais alegres para visitar em todo o mundo e há uma cidade portuguesa no topo.

Miradouro da Senhora do Monte

Depois destes últimos dois anos, bem que merecemos um pouco mais de alegria nas nossas vidas. Para isso, nada levanta melhor os ânimos do que sair do escritório, apanhar um avião e partir à descoberta de um novo destino. O único problema? Perceber quais os sítios mais prováveis de nos proporcionar a dose certa de relaxamento e felicidade.

Foi a pensar nisso que a empresa de viagens iVisa criou um ranking das cidades mais felizes do mundo. Para chegar a este resultado, teve em conta cinco factores: expectativa de vida, quantidade de dias de sol, horas de trabalho, custo de vida e simpatia dos locais.

E quem conquistou o primeiro lugar? Lisboa. A capital portuguesa recebe 2.801 horas de sol por ano, com os locais a trabalhar uma média de 31 horas por semana – com tempo de sobra para aproveitar os seus muitos raios de sol. Aparentemente, é também a segunda cidade mais amigável do mundo, pelo que não devem faltar oportunidades para travar novas amizades na cidade.

Em segundo lugar no ranking está Barcelona. Os locais têm uma expectativa média de vida de 84 anos, a cidade ficou em 11.º lugar (de 40) no que toca a custo de vida e os locais trabalham ainda menos horas por semana que os lisboetas (cerca de 30 horas por semana).

De um modo geral, a Europa está bem posicionada na lista: a seguir vem Atenas e depois Roma em quarto lugar. De seguida, partimos em direcção a Sydney, nomeada uma das cidades mais amigáveis. A única cidade dos EUA a entrar no top 20 é Las Vegas, em 12.º lugar. O Reino Unido também não se saiu melhor, com Brighton em 13.º lugar e Cardiff em 19.º.

Estas são as dez cidades mais felizes do mundo, de acordo com o estudo:

Lisboa, Portugal

Barcelona, Espanha

Atenas, Grécia

Roma, Itália

Sydney, Austrália

Madrid, Espanha

Toronto, Canadá

São José, Costa Rica

Istambul, Turquia

Banquecoque, Tailândia

