Sérgio Godinho, Capicua e David Fonseca dão concertos grátis em Benfica

O programa dedicado às comemorações do 25 de Abril faz-se com concertos no Palácio Baldaya, um ciclo de cinema no Turim e espectáculos de improviso e stand-up.

Cinco dias para 50 anos do 25 de Abril. Entre 24 e 28 de Abril, Benfica vai ter um programa intensivo – e maioritariamente gratuito – que leva música, cinema e teatro ao bairro. O destaque vai para os concertos de David Fonseca (dia 25, quinta-feira), Capicua (dia 27, sábado) e Sérgio Godinho (dia 28, domingo), todos de entrada livre e todos em horário próprio para famílias: 17.00. Acontecem no Palácio Baldaya, espaço central do programa.

“Queremos que 2024 seja um ano de festa e de evocação, mas também de aprendizagem, de reflexão e de acção. Para todos, com todos. Em Benfica, em Portugal e pelo mundo, celebramos 50×2, porque celebramos duas vezes – 50 anos do 25 de Abril e 50 anos de Democracia. Em Benfica, celebramos 50xTodos, porque todos são chamados a participar”, lê-se no comunicado da Junta de Freguesia, publicado esta terça-feira nas redes sociais.

O programa começa na véspera do 25 de Abril, tal como a revolução em 1974. O espectáculo Vozes em Liberdade, que com um big band vai recordar temas que “dificilmente se poderiam cantar” sem liberdade, abre a sequência de concertos gratuitos no Palácio Baldaya. É na noite de 24 de Abril, às 21.00. Dois dias depois, a 26, sexta-feira, o grupo coral Planície Cantada actua às 21.00, seguido do Grupo Alma de Coimbra, às 21.45. No sábado, dia 27, às 21.00, sobe ao palco a Tuna Académica de Lisboa.

Para o Cine-teatro Turim, a programação reserva um ciclo de cinema, que vai durar os cinco dias, e dois trabalhos da bYfurcação Teatro (os únicos pagos): o espectáculo de stand-up Sem Filtro – 50 anos de Liberdade de Expressão (dia 25, 21.30); e Conta-me Como Foi (dia 28, 21.30), um espectáculo de improviso em que são criadas quatro ou cinco cenas (“que se tornam a história de uma vida”) com base em memórias de quem está na audiência.

O ciclo de cinema chama-se Liberdade e é composto unicamente por produções nacionais. Na quarta-feira (dia 24), às 19.00 é exibido Raiva (2018), de Sergio Tréfaut. Segue-se Salgueiro Maia, o Implicado (2022), de Sérgio Graciano, na quinta-feira (25), às 15.00. Depois, mais um filme de Tréfaut, o documentário Outro País (1999), na sexta-feira (26), às 19.00. No fim-de-semana, passam Cartas de Guerra (2016), de Ivo Ferreira, no sábado (27), às 15.00 (“sessão para seniores da freguesia”); e o novíssimo Revolução (Sem) Sangue (2024), de Rui Pedro Sousa, no domingo (28), às 11.00.

