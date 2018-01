Sérgio Godinho dá concerto gratuito no Chiado

Primeiro as boas notícias: Sérgio Godinho vai lançar um novo disco, Nação Valente, a 26 de Janeiro. Depois as melhores notícias: Sérgio Godinho vai dar um concerto gratuito, no Chiado, a 2 de Fevereiro.

Depois concerto, à porta dos Armazéns do Chiado, a festa segue para o fórum da Fnac Chiado, com uma sessão de autógrafos aberta a quem levar o novo Nação Valente ou comprar qualquer um dos anteriores discos do escritor de canções.

Esta será a primeira ocasião para ouvir ao vivo as novas músicas de um dos melhores cantores e compositores portugueses. Mas não será a única: a 23 e 24 de Fevereiro, Sérgio Godinho sobe ao palco do Capitólio, para um concerto mais tradicional.

Nação Valente é o primeiro álbum de originais de Sérgio Godinho desde Mútuo Consentimento, de 2011. Tem produção de Nuno Rafael, além de composições de José Mário Branco, David Fonseca, Hélder Gonçalves, Pedro da Silva Martins, Márcia e Filipe Raposo, além do próprio Sérgio.

"Noite e Dia", com letra de Sérgio Godinho e música de Filipe Raposo é o mais recente avanço do novo disco.

