Sérgio Godinho festeja 75.º aniversário no Maria Matos

Sérgio Godinho está prestes a celebrar 75 anos e a festa já está marcada. Não podendo organizar um ajuntamento informal com mais de dez pessoas, organizou um concerto no Teatro Maria Matos, em Lisboa. As velas sopram-se a 31 de Agosto, a partir das 21.00, e as máscaras são obrigatórias.

“Setenta e cinco anos, bonita data para se festejar, sobretudo se a saúde se tem mantido geralmente por perto”, escreve o músico português. “Queria uma grande festa este ano, até que um bicho se intrometeu e nos virou as máscaras. A máscara é agora de verdade.”

O cantautor regressa então ao Maria Matos depois de, em 2007, ter escolhido o teatro para uma série de cinco concertos de apresentação do álbum Ligação Directa. A acompanhá-lo vão estar Nuno Rafael (guitarras, percussão, coros e direcção musical), Miguel Fevereiro (guitarras, percussão e coros), João Cardoso (teclado e coro), Nuno Espírito Santo (baixo eléctrico e percussão) e Sérgio Nascimento (bateria e percussão).

Os bilhetes já estão à venda por 20€, na Ticketline e nos locais habituais.

