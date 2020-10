Sericaia Gourmet: nova loja online leva este doce conventual aos gulosos de todo o país

Tem gourmet no nome mas não podia representar melhor a verdadeira tradição da doçaria alentejana. A Sericaia Gourmet já há algum tempo que dava a provar este doce aos mais gulosos, mas há cerca de um mês a marca ganhou uma loja online para levar ainda mais doçura a mesas fora dos restaurantes.

Reza a lenda que foi no século XVI que D. Constantino de Bragança trouxe do Oriente a receita deste doce, que já é património da doçaria conventual de Portugal. Ovos, açúcar e canela são os ingredientes principais desta receita centenária servida em prato de barro e, habitualmente, acompanhada de ameixa d’Elvas.

A Sericaia Gourmet quis assumir-se como uma marca que representa um doce conventual com sabor a Alentejo, e que chega a todos com a mesma tradição de uma verdadeira casa conventual mas com uma cara lavada. O alentejano Francisco Barroso, que dá a cara pela marca, quis “levar o melhor da terra e do Alentejo à capital e agora a todo o país, com o recém lançamento da loja online”, diz. “Vivemos uma fase em que é necessário divulgarmos cada vez mais o nosso património histórico, comprar e divulgar o que é nosso, e a nossa extrema qualidade”.

A marca, criada no ano passado, já estava presente em alguns restaurantes em Lisboa, como o Mãe Restaurante ou o Dom Feijão, e já fazia entregas mediante encomendas pelo Instagram. O processo sai agora facilitado com o novo site que permite entregas em todo o país, com excepção da sericaia grande que é apenas entregue no distrito de Lisboa.

Sericaia Gourmet

Para já estão disponíveis quatro produtos: a caixa individual com pequenas doses de sericaia (2,90€), a caixa média (12,50€), a caixa com sericaia grande em prato de barro (19,90€) e também um pote de ameixas d'Elvas (9,90€; frascos de 300g, 500g e 950g).

Além do consumidor final, a Sericaia Gourmet também está disponível para ter o produto noutros restaurantes e para servir em eventos como casamentos.

Mais encomendas: info@sericaiagourmet. com; 96 681 3047 ou Instagram.

