Sesimbra vai ter festival com 50 horas de música e actividades para todos

“Sabura”, do crioulo de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, significa qualquer coisa como “momento ou actividade que dá prazer ou alegria”. E é exactamente isso que se quer do Festival Sabura, que celebra a diversidade cultural e artística através da música, da arte e da comunhão com a natureza. Com arranque previsto para 30 de Agosto, a programação, que se prolonga até 1 de Setembro no Sesimbra Natura Park, inclui 50 horas de concertos e várias actividades para toda a família.

Dino D’Santiago, Pongo, Rita Vian, Rosa Mimosa y sus Mariposas, Maria Reis, Farra Fanfarra e Juana Na Rap são apenas sete dos 21 artistas e grupos confirmados. Além da animação musical, estão previstas sessões de yoga, ecstatic dance e capoeira, bem como passeios de caiaque, espectáculos de circo, terapias, permacultura e arvorismo.

Se levar os miúdos atrelados, tome nota: também há uma área só para eles, com insufláveis. E, quando lhes der a fome, não se preocupe, que também haverá comes e bebes.

O line-up diário, com os horários das actividades, ainda não está disponível, mas deverá ser divulgado mais perto da data. Os bilhetes diários custam entre 15€ (domingo) e 25€ (sexta-feira e sábado), com passes de três dias a 50€. Se quiser assentar arraiais no parque de campismo, são 70€. Mas, atenção, para levar caravana terá de comprar o passe de 50€ e pagar mais 80€ por um lugar de estacionamento.

Sesimbra Natura Park, EN 378 km 13.9. 30 Ago-1 Set, Sex 17.00 e Sáb-Dom 15.00. 15€-25€/bilhete diário, 50€-80€/passe de três dias

