Sete anos de Fuse Records com festa a dobrar

O sétimo aniversário da Fuse Records faz-se sábado e domingo no Anfiteatro de Pedra no Instituto Superior de Agronomia. Antecipamos uma segunda-feira complexa.

Paulatinamente é, seguramente, uma das melhores palavras para começar um texto. E é também o advérbio que mais se aplica à Fuse Records. É que tem sido desse modo que a produtora tem conquistado público atrás de público – mais de cem mil pessoas passaram por mais de uma centena de festas por si organizadas nestes sete anos – para se estabelecer como uma das grandes estruturas que promove a música electrónica em Portugal e já com um papel relevante a nível europeu.

Começaram com festas em espaços pequenos e entretanto já levaram a electrónica a uma piscina, a um barco, a vários terraços. Podíamos quase dizer que já fizeram de tudo. Praticamente de tudo, que isto de nos capturarem por um fim- -de-semana é inédito. Sábado e domingo, das 14.00 às 23.00, no Anfiteatro da Pedra dança-se quase sem tempo de ir à cama, numa espécie de combo de duas matinés numa só. São os sete anos da Fuse e aqui também se quer falar do futuro, de uma nova fase: “Há muito que pretendíamos fazer algo arrojado e diferente do ‘apenas uma festa’ e achámos que estava na altura. Chegados a este ponto, e depois de verificarmos que o nível de exigência da nossa tribo está a aumentar, decidimos avançar para uma nova fase. Vamos promover mais festas em contacto com a natureza, tirando partido das incríveis paisagens à volta de Lisboa, queremos tornar os nossos eventos cada vez mais sustentáveis (já abolimos as palhas de plástico, bilhetes de papel, usamos copos reutilizáveis). Vamos ainda apresentar uma nova imagem no que diz respeito às decorações das festas (materiais orgânicos e reutilizáveis) e vamos promover novas formas de animação que conectem ainda mais os elementos da nossa tribo”, explica Tiago Santos aka DJ Snyper.

Nesse sentido, dessa exploração paisagística, quase apetece perguntar então porque voltaram a um lugar onde já tinham estado em celebração: “É um local belo e místico. Um evento tão especial, tem de acontecer num local à altura e não conhecemos até agora, um que consiga superar tantas expectativas como o Anfiteatro da Pedra”.

Damian Lazarus, britânico dono de superpoderes quando entra ao serviço (e que nos deu a conhecer, através da sua Crosstown Rebels nomes como Seth Troxler ou Maceo Plex) é a grande figura do cartaz, que fecha as festividades no domingo. Lá de fora vem também a japonesa Hito, desde a década de 90 a viver em Berlim e Samu.l, mais um britânico. Bem como os caseiros Nox, Miguel Rendeiro, Analodjica e The Slum Vagabunds, entre outros. Música para os nossos pés.

7º Aniversário Fuse Records. Anfiteatro de Pedra, Instituto Superior de Agronomia. Sáb-Dom 14.00-23.00. 20-35€

+ As melhores festas em Lisboa esta semana