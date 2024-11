Sete anos depois, a Marcha de Benfica vai voltar a descer a Avenida da Liberdade

O ano ainda não terminou, mas já há novidades para a edição de 2025 das Marchas Populares de Lisboa: a Marcha de Benfica, de fora desde 2018, vai voltar a concurso no próximo ano. O anúncio foi feito pela Junta de Freguesia de Benfica, esta quarta-feira, e confirmado pela Time Out junto da EGEAC/Lisboa Cultura. A freguesia tem sido representada no concurso, o mais importante evento das Festas de Lisboa, pela Marcha do Bairro da Boavista, que desfilou pela primeira vez em 2016.



A Marcha de Benfica é mais antiga, tendo-se apresentado pela primeira vez a concurso em 1934. Do seu palmarés constam três vitórias (1935, 1940 e 1989), mais um segundo lugar (1950) e um terceiro (1934). É a sétima marcha mais premiada, à frente da Mouraria ou de Alcântara (vencedora de 2024). No topo da tabela do maior número de vitórias e presenças no pódio estão, por ordem, Alfama, Madragoa, Bica, Marvila, Castelo e Alto do Pina.

A reintrodução da Marcha de Benfica em nada afectará o modelo da competição, garante a EGEAC/Lisboa Cultura. “Anualmente, são 20 as marchas a concurso e as primeiras 17 classificadas são automaticamente admitidas para a edição do ano seguinte. As marchas classificadas nos três últimos lugares não são, por isso, automaticamente elegíveis para o concurso do ano seguinte, sujeitando-se a um sorteio juntamente com as novas candidaturas", esclarece a empresa municipal, em resposta à Time Out, por escrito. No último concurso, as marchas de Santa Engrácia, Baixa e Belém ocuparam as três últimas posições, sujeitando-se ao sorteio para 2025. Este, realizado a 12 de Outubro, quarta-feira, ditou a entrada das marchas de Benfica, São Domingos de Benfica e Beato no próximo ano.

Sobre a regra que impõe o limite de participação a uma marcha por freguesia, a mesma fonte da EGEAC/Lisboa Cultura afirma que esta se aplica “apenas à entrada de novas marchas”, como estipulado no Artigo 13.º das Condições do Concurso das Marchas Populares de Lisboa. “Todos os anos, nesta iniciativa, é frequente a participação de mais do que uma marcha por freguesia. De resto, com a reorganização Administrativa da Cidade de Lisboa, existem Juntas de Freguesia que possuem duas e três marchas representando bairros distintos".

A exibição da Marcha de Benfica decorre a 1 de Junho na MEO Arena. Antes, a 30, é a vez da Marcha do Bairro da Boavista se apresentar no Parque das Nações. Como é apanágio, as marchas populares desfilam na Avenida da Liberdade na noite de Santo António, de 12 para 13 de Junho. A Marcha do Bairro da Boavista irá desfilar na segunda posição, com a Marcha de Benfica a seguir-lhe na sétima posição.

As marchas populares de Lisboa remontam a 1932, ano em que foram organizadas as primeiras marchas competitivas sob orientação de José Leitão de Barros, então director do Notícias Ilustrado. Às marchas juntaram-se, em 1958, os famosos casamentos de Santo António, parte indissociável das Festas de Lisboa.

