Setembro começa com semana intensa para os fãs de Queen em Lisboa

A partir de 5 de Setembro, os fãs de Freddie Mercury têm concertos e eventos para lembrar uma das maiores vozes do rock.

Com a chegada de Setembro, a cidade ganha uma nova vida. Os fãs de Freddie Mercury que o digam. É que, a partir de 5 de Setembro, Lisboa celebra a icónica banda britânica Queen e o seu vocalista para que “vivam para sempre”. Concertos, artigos exclusivos e bebidas de edição limitada são algumas das formas de relembrar uma das maiores vozes da música, na semana em que faria 73 anos.

De 5 a 12 de Setembro, o Hard Rock Cafe homenageia Farrokh Bulsara — o nome verdadeiro do cantor — com um batido de edição limitada e artigos exclusivos, cujas vendas revertem para a Mercury Phoenix Trust, uma instituição de caridade criada pelos membros dos Queen. No dia 5, às 23.00, há um concerto da banda de tributo One Vision ( 2€ a entrada). Para quem quiser desfrutar de uma refeição mais composta e vista privilegiada, o Hard Rock elaborou um menu com um custo de 39€ por pessoa mesmo em frente ao palco. Durante a semana, a loja do Hard Rock terá para venda t-shirts e outras peças inspiradas em Freddie Mercury.

Na semana seguinte, a 13 e 14 de Setembro, às 21.30, o Campo Pequeno recebe Queen Symphonic, um concerto sinfónico com músicos da banda sinfónica da PSP e da Lisbon Film Orchestra em palco, que darão vida a mais de 50 temas do grupo britânico. Os actores Jenna Lee James, Jon Boydon, Rachael Wooding e Peter Eldridge, que participaram no musical We Will rock You, voltam a percorrer a discografia dos Queen, conduzidos pelo maestro Richard Sidwell. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e vão dos 17,50€ aos 55€.

