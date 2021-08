Setembro é para vindimar em Oeiras

A tradicional Festa das Vindimas de Oeiras, que habitualmente assinala o encerramento da vindima do Vinho de Carcavelos “Villa Oeiras”, foi cancelada o ano passado, por causa da pandemia. Mas agora está finalmente de volta, com todas as condições de segurança. O evento está previsto acontecer a 3 de Setembro, às 16.00, no Casal da Manteiga – Estação Agronómica Nacional.

Para participar, terá obrigatoriamente de se inscrever através de e-mail (loja.cmo@oeiras.pt) até terça-feira, 31 de Agosto. Com lotação limitada, o acesso ao evento requer ainda a apresentação obrigatória de certificado digital, teste negativo, certificado ou auto-teste no local.

Se não conseguir um lugar na Festa das Vindimas de Oeiras, não desanime. Há mais programas à volta das vinhas e do vinho previstos para as próximas semanas. Na área metropolitana de Lisboa, a Festa das Vindimas de Palmela, por exemplo, vai decorrer entre 2 e 12 de Setembro.

