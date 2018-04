Sexta-feira o indiefrente volta à rua

Os fins de tarde pintados a electrónica, bom ambiente e espírito livre, estão de volta à sua versão outdoor. É já sexta-feira, no Miradouro do Torel, das 18.00 às 22.00.

Não podemos negar o ar livre eternamente. Aquela coisa da transição, do levo-casaco-ou-não-levo-casaco, do “então, mas já é Verão?”, tem o seu espaço contado. É Maio e aquela ideia que tínhamos de ficar em casa a ler ou a ver séries não vai colar mais, até porque há amigos insistentes. Um deles é o indiefrente, evento de final de tarde que arrancou no Verão do ano passado no preciso local onde agora regressa: o Miradouro do Torel.

Também o indiefrente sofreu com as represálias da meteorologia e por isso foi para outras paragens como A Janela da Voz do Operário ou o Le Consulat. Esta sexta-feira regressa onde arrancou e onde se sente autêntico, com a vista do Torel e sets de Nuno Lopes e Mr. Mitsuhirato.

A entrada é gratuita.

