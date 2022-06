Shein abre primeira loja pop-up em Lisboa

O gigante chinês Shein prepara-se para abrir o primeiro espaço físico em Portugal, ainda que seja temporário. Durante os dias 4 e 12 de Junho, a pop-up Shein x Klarna ocupa um espaço na zona das Janelas Verdes, em Lisboa, e abre as portas a todos os fãs da marca. O foco estará na colecção de Verão, incluindo roupa e acessórios de praia. É uma oportunidade inédita em solo português, uma vez que a Shein está presente apenas online.

Mas as compras são apenas uma parte da agenda desta primeira passagem da marca pela cidade. O programa inclui actividades gratuitas, nas quais qualquer pessoa se pode inscrever previamente. No próximo sábado, às 18.00, a sessão é dedicada aos looks para festivais, sob a orientação de Damara Inglês. Especializada em moda e ferramentas digitais, a mesma convidada regressa no dia 7 de Junho para um workshop com o tema "Cria o teu próprio filtro de Instagram", às 20.00.

No dia 5 de Junho, às 18.00, a sessão fica a cargo de Sandra Alves e gira em torno de maquilhagem de Verão. Um dia depois, pelas 20.00, vai falar-se de bem-estar, com direito a uma aula de yoga com Inês Guimarães. No dia 8 de Junho é a vez da agência Icones Management partilhar algumas dicas para alcançar sucesso no TikTok. As inscrições nos workshops podem ser feitas online.

A iniciativa de nove dias acontece em parceria com a Klarna, uma aplicação de pagamentos flexíveis que já foi descarregada por mais de 45 milhões de pessoas em todo o mundo.

Garagem Lisboa. Jardim 9 de Abril (Santos). Sáb 4-Qua 8. 12.00-20.00; Qui 9-Dom 12. 10.00-20.00.

