Sheraton Cascais celebra Dia da Criança com programa para os mais novos

As crianças vão ser desafiadas a participar numa caça ao tesouro educativa enquanto os pais desfrutam de um brunch com música ao vivo.

O Sheraton Cascais, no coração da Quinta da Marinha, vai dedicar os próximos dias 29 e 30 de Maio aos mais novos. Durante o fim-de-semana que antecipa a celebração do Dia da Criança, o resort de luxo promete uma caça ao tesouro com a mascote oficial do hotel, o Brave Bear, e a famosa Sky, um dos personagens da série infantil Patrulha Pata.

O programa inclui um menu de brunch, para desfrutar em família, e uma tarde de animação no Brave Kids, o parque infantil do resort. No fim da caça ao tesouro, que terá a duração de cerca de duas horas, todas as crianças vão receber um kit com sementes biológicas e um vaso pequeno para as plantarem.

Enquanto isto, os pais podem ficar na esplanada a desfrutar do brunch com música ao vivo, ou de um cocktail, servido no Flow Pool Bar, depois de um mergulho na piscina do resort. As actividades de Dia da Criança estão incluídas na reserva deste brunch, disponível por 49€ para adultos e por 24,50€ para crianças entre os cinco e os nove anos. Crianças até aos quatro não pagam.

O brunch será servido entre as 12.30 e as 16.00 e respeita todas as normas de segurança exigidas. O menu conta com quatro tábuas – pequeno-almoço, entradas, quentes e sobremesas – e bebidas. Os mais novos têm à disposição um menu com creme de legumes e linguine à bolonhesa.

As reservas devem ser efectuadas através de e-mail (concierge@sheratoncascais.com) ou por telefone (214 829 100).

