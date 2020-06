Sheraton Cascais tem agora salas para teletrabalho com acesso a ginásio, piscina e room service

Teletrabalho ou uma reunião com room service pelo meio? O Resort Office do Sheraton Cascais permite-lhe trabalhar a partir de um hotel de cinco estrelas e com todas as comodidades a que tem direito.

Dormir, mergulhar, tomar o pequeno-almoço – além disto, o Sheraton Cascais Resort acrescenta mais uma coisa à lista de tudo o que pode fazer num hotel com cinco estrelas: trabalhar. Em bom. A unidade hoteleira dispõe agora da modalidade Resort Office, com espaços para teletrabalho ou reuniões e acesso a outros serviços do hotel como piscina, ginásio ou room service.

O Resort, junto à Quinta da Marinha, lançou este programa a pensar em quem esteve confinado e em teletrabalho durante os últimos meses, de forma a aproveitar outro ambiente e comodidades que nem no escritório teria.

O Resort Office permite alugar suítes e salas de reuniões com vista para o jardim e com todos os equipamentos necessários para um dia de trabalho normal. As suítes podem ser alugadas a 10€ por hora, sendo que a primeira hora tem o custo de 75€, ou salas de reunião também a 10€ por hora, com a primeira hora por 100€. Ambos os espaços estão equipados com internet, máquina de café, água e chá e dão acesso ao estacionamento indoor, ginásio e piscina – pode começar já a imaginar as pausas no trabalho. Para melhorar a produtividade, claro está.

O aluguer das suítes pode estender-se por um dia inteiro de trabalho (145€), por uma semana (725€/ oferta de dois dias) ou por um mês (2900€/ oferta de 10 dias). Ao reservarem a suíte, os clientes podem pedir mais material de escritório, como impressora ou flip chart. As salas de reunião já vêm equipadas com ecrãs e projectores, tudo adaptado para eventuais apresentações ou videoconferências.

O dia de trabalho no Sheraton Cascais inclui também uma pausa para comer – é aqui que entra o room service, disponível em qualquer horário, tanto para entregar refeições mais simples como para experiências mais sofisticadas. Nestas podem usufruir do Executive Lunch Meeting, uma refeição preparada e empratada pelo chef Pedro Rebelo dos Santos.

Quem não tiver forma de se deslocar até ao hotel, também poderá requisitar o serviço de transfer privado. O hotel reabre a 22 de Junho com o selo Clean & Safe, mas o serviço já está operacional, uma vez que as residências e apartamentos do resort, as salas de reunião e o serviço de room service mantiveram-se sempre em funcionamento. Para reservar o espaço de trabalho basta consultar as informações no site do Sheraton Cascais.

Rua das Palmeiras, Lote 5 - Quinta da Marinha. https://www.sheratoncascaisresort.com/pt.

