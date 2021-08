Sheraton Lisboa convida a noites de cinema à beira da piscina

Chama-se Poolside Cinema e é a mais recente proposta do Sheraton Lisboa para os últimos meses de Verão. Nos dias 19 e 26 de Agosto e 2 e 9 de Setembro, o hotel promove noites de cinema à beira da piscina, sempre pelas 21.00. Durante o dia, também há programa. No bar La Plage by Sheraton, no piso térreo, o que não faltam são cocktails e petiscos vegetarianos.

A iniciativa arranca já esta semana, na quinta-feira, 19 de Agosto, com Pretty Woman – Um Sonho de Mulher, a popular comédia romântica de Garry Marshall, com Richard Gere e Julia Roberts. Na semana seguinte, a 26 de Agosto, é a vez do drama musical O Grande Showman, de Michael Gracey, inspirado na vida e no circo de P. T. Barnum.

Já em Setembro, a primeira sessão arranca no dia 2, com a exibição de Assim Nasce Uma Estrela, um remake de um clássico de Hollywood protagonizado por Lady Gaga e Bradley Cooper, que também realiza. Mais tarde, a 9, o Poolside Cinema encerra com o Cocktail de Roger Donaldson, com Tom Cruise no papel do carismático Brian Flanagan.

Para participar, há duas modalidades disponíveis. Por 15€, tem direito à Experiência Poolside Cinema, que inclui filme, pacote de pipocas e uma bebida. Por 25€, acrescenta-se ao pacote básico uma oferta de snacks e bebidas, para saborear ainda antes do filme, e a possibilidade de assistir à sessão num sofá flutuante duplo. Dentro da piscina, claro.

As reservas para esta experiência podem ser feitas online, no site do Sheraton Lisboa Hotel & Spa.

Sheraton Lisboa Hotel. Rua Latino Coelho 1. Qui 21.00. 15€-25€.

+ ‘E Se…’ o Universo Cinematográfico da Marvel fosse uma animação?

+ Leia, grátis, as últimas edições da Time Out Portugal