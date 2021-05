Sherlock Holmes é o ponto de partida para conhecer o Museu da Farmácia

Este ano, comemora-se o 140.º aniversário de Arthur Conan Doyle, o autor das míticas aventuras de Sherlock Holmes. Para assinalar a data, a 22 de Maio o Museu da Farmácia vai realizar uma visita temática em que, através das suas colecções “que abordam a ciência e a sociedade britânica durante os reinados da Rainha Vitória e do Rei Eduardo VII”, serão dadas a conhecer aos visitantes as histórias do detective e do seu companheiro John Watson.

“As personagens de Holmes e Watson são figuras da ciência, que representam os novos métodos de investigação criminal. Possuem uma elevada competência na utilização de equipamentos inovadores e revolucionaram a denominada investigação no local do crime, no final do século XIX e início do século XX, quer na literatura como na vida real”, refere o director do Museu da Farmácia, João Neto, numa nota sobre o evento. “Esta é uma visita que alia o mundo da ciência à ficção e permite ao público conhecer de perto as histórias e as personagens que marcaram o mundo do crime e da ciência a nível mundial”, acrescenta.

Na visita que se realiza às 10.00, poderá ainda ser visto o diploma original da licenciatura em medicina da Universidade de Edimburgo de Arthur Conan Doyle e a famosa autocaricatura “Licensed to Kill”, que representa o momento em que o autor recebeu o diploma.

Para os mais novos, no museu de Lisboa e do Porto, haverá uma visita educativa no mesmo dia, às 15.00, intitulada “Detectives no Museu da Farmácia!” em que as crianças “vão assumir o papel de detectives e descobrir como a ciência forense é utilizada para resolver crimes”. Terão também a oportunidade de aprender a revelar impressões digitais e de entender o que é o ADN e como funciona.

A visita temática, que terá a duração de uma hora, e cuja participação está limitada a dez vagas, custará 6€ para adultos e 4€ para estudantes ou para maiores de 65 anos. A actividade educativa que se realiza no período da tarde terá também a duração de uma hora, está limitada a dez participantes e o valor da entrada é de 6€. Depois das respectivas visitas, os participantes poderão visitar o museu.

Para garantir uma vaga, poderá fazer a pré-inscrição através do e-mail (museudafarmacia@anf.pt).

Rua Marechal Saldanha, 1 (Bica). 22 Mai, 10.00 e 15.00, 4€-6€.

