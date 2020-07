Silêncio, que se vai cantar o fado no Audaz Gastropub

O restaurante já se apresentava como um tudo em um, um sítio onde pode ir só beber um copo, onde pode comer ou fazer uma junção dos dois, volta e meia com DJs e música ao vivo. Na reabertura pós-confinamento houve novidades, entre as quais um menu de brunch, e a partir de 4 de Agosto chegam as noites de fado.

Todas as terças-feiras, durante o período de jantar (20.00-22.30), só deve abrir a boca para provar as delícias preparadas pelo chef Manuel Lino. É nessa altura que se ouvirá a voz de Liliana Martinho Santos, a guitarra portuguesa de David Luís Ribeiro e a viola de Bernardo Saldanha. Eis trio residente, apenas variando no período de férias dos artistas.

Para acompanhar, o menu especial inclui couvert com pães de trigo e milho, manteiga fumada e paté do dia, niguiris de presa ibérica, flank steak com batata, queijo e enchidos e uma sobremesa de chocolate com gelado de banana (25€). Por mais 10€, poderá fazer o wine pairing com dois vinhos e outro licoroso. Também pode pedir à carta, onde encontra propostas como o carapau alimado com pão frito e óleo de coentros (6,50€), pezinhos de porco de coentrada com samos de bacalhau frito e crocantes (8€) ou bacalhau confitado com puré de cebola tostada e rosti de batata (17€).

Há 24 lugares disponíveis e a reserva é obrigatória, sendo que os grupos estão limitados a um máximo de seis pessoas por mesa.



Rua 4 de Infantaria, 3A (Campo de Ourique). 21 134 9094. Noites de fado: Ter 20.00-22.30. Horário do restaurante nos restantes dias: 12.00-23.00.

