Simone de Oliveira vai dar concerto de final de carreira

Está agendado para 29 de Março, no Coliseu dos Recreios, e marca a despedida dos palcos da cantora de 84 anos.

Simone de Oliveira vai dar um concerto de final de carreira. “Sim, Sou Eu… Simone” está marcado para o dia 29 de Março, no Coliseu dos Recreios, e vai marcar o final da carreira da cantora de 84 anos. “Entende-se que uma celebração e despedida à altura dos 65 anos de carreira desta artista só fará sentido com uma atitude em que se perspectiva o futuro sublimando-se o passado”, lê-se no texto divulgado esta sexta-feira.

O “encerramento de carreira” será feito com um espectáculo assinado por Fátima Bernardo e Nuno Feist, nos papéis de directora e director musical, respectivamente. “Simone vai deixar-se levar por arranjos musicais surpreendentes, onde a ligação profunda que os une será uma das formas mais bonitas de agradecer a todos os músicos e maestros que a acompanharam ao longo de todos estes anos”, pode ler-se no mesmo comunicado.

Escusado será dizer que o concerto será uma viagem pelos clássicos de Simone de Oliveira, artista que, em 1969, ganhou pela segunda vez o Festival RTP da Canção com “Desfolhada Portuguesa”. Na sequência da vitória, representou Portugal no Festival da Eurovisão, em Madrid. Seguiu-se uma perda de voz, razão pela qual Simone passou por áreas como o jornalismo, a rádio, a locução de continuidade, tendo mesmo chegado a apresentadora do concurso Miss Portugal.

Os bilhetes para o concerto “Sim, Sou Eu… Simone” já estão à venda online e nos locais habituais. Os preços vão dos 15€ aos 40€.

Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de Santo Antão, 96. 29 de Março, 21.30.

+ Nuno Lopes: “Nunca tive o desejo de ser um actor internacional”

+ ‘Maráia Quéri’ ou o que é isso dos prazeres que nos fazem corar