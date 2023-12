Sinfónica de Cascais interpreta Strauss em concerto de Ano Novo

No Salão Preto e Prata do Casino Estoril, o Ano Novo celebra-se dia 7 de Janeiro, com um concerto de música clássica. A Sinfónica de Cascais dedica um repertório às sinfonias de Johann Strauss II.

O Casino Estoril dá as boas-vindas a 2024 com um concerto da Orquestra Sinfónica de Cascais. No dia 7 de Janeiro, o maestro Nikolay Lalov comanda um programa musical dedicado a Johann Strauss II. Considerado o rei da valsa, o maestro, compositor e violinista era particularmente apreciado por reis e governantes. Assinalando os 125 anos do músico austríaco, a Sinfónica de Cascais apresenta valsas, polcas e aberturas de Strauss II.

A programação inclui a Abertura Morcego, Geschichten aus dem Wienerwald (Bosques de Viena), Der Zigeunerbaron (Barão Cigano), Romance N.º 2 (Dolce Pianti), Diplomaten-Polka, Csárdás, Spanischer Marsch, Valsa Danúbio Azul e ainda Unter Donner und Blitz. Tritsch-Tratsch-Polka, de Eduard Strauss, também se irá ouvir.

A Sinfónica de Cascais, dirigida por Nikolay Lalov, que também é maestro e director artístico da Orquestra da Câmara de Cascais e Oeiras, iniciou actividade em 2015. Com o objectivo de completar a oferta musical do concelho de Cascais, afirmou-se com uma temporada de entre quatro a seis concertos por ano.

No primeiro domingo do mês (e do ano), o concerto tem hora marcada às 18.00, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Os preços variam entre os 10€ e os 14€.

Casino Estoril. 7 Jan. Dom 18.00. 10€-14€

